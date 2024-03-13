POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

NamaPOL

PeringkatNo.51

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0004%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.38%

Suplai Peredaran10,564,209,316.252495

Suplai Maks.0

Total Suplai10,564,209,326.252495

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.285660815666811,2024-03-13

Harga Terendah0.09846157937760518,2026-01-01

Blockchain PublikETH

PengantarPOL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
POL/USDT
Polygon Ecosystem
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (POL)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
