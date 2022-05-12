POR

Salah satu nama terbesar di dunia sepak bola, Portugal, Portugal adalah Juara Eropa yang berkuasa dan juga memenangkan Liga Bangsa-Bangsa UEFA perdana pada tahun 2019. Enam dari 26 pemain Portugal untuk Euro saat ini bermain untuk klub dari daftar Socios.com, termasuk Kapten Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva dan Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) dan João Félix (Atlético de Madrid). Token Penggemar Tim Nasional Portugal (POR) adalah mata uang kripto dan beroperasi pada platform Chiliz.

NamaPOR

PeringkatNo.1183

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)7.01%

Suplai Peredaran8,949,937

Suplai Maks.0

Total Suplai19,930,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.238832958419752,2022-11-18

Harga Terendah0.2656811220211176,2022-05-12

Blockchain PublikCHZ

PengantarSalah satu nama terbesar di dunia sepak bola, Portugal, Portugal adalah Juara Eropa yang berkuasa dan juga memenangkan Liga Bangsa-Bangsa UEFA perdana pada tahun 2019. Enam dari 26 pemain Portugal untuk Euro saat ini bermain untuk klub dari daftar Socios.com, termasuk Kapten Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva dan Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) dan João Félix (Atlético de Madrid). Token Penggemar Tim Nasional Portugal (POR) adalah mata uang kripto dan beroperasi pada platform Chiliz.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.