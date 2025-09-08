PTB

PortalToBitcoin memperkenalkan infrastruktur lintas rantai non-kustodian inovatif yang dirancang untuk memungkinkan perdagangan yang aman, efisien, dan meminimalkan kepercayaan antara Bitcoin dan blockchain lain seperti Ethereum dan Solana. Inti dari infrastruktur PortalToBitcoin didukung oleh teknologi BitScaler miliknya, sebuah kerangka kerja canggih yang dikembangkan khusus untuk meningkatkan skala transaksi Bitcoin secara efektif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan aplikasi blockchain yang lebih luas.

NamaPTB

PeringkatNo.1227

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.24%

Suplai Peredaran2,581,152,267.9756737

Suplai Maks.8,400,000,000

Total Suplai5,258,400,000

Tingkat Peredaran0.3072%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.08213221598557312,2025-09-08

Harga Terendah0.002377789648408033,2026-01-02

Blockchain PublikETH

