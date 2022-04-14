PUMPV2

Nama token ini merujuk langsung pada iterasi v2 dari peluncur Pumpfun versi awal. Diposisikan sebagai “launchpad Pumpfun generasi berikutnya” dengan empat mode peluncuran, narasinya menekankan peningkatan sekaligus tantangan terhadap mekanisme Pumpfun asli.

NamaPUMPV2

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

PengantarNama token ini merujuk langsung pada iterasi v2 dari peluncur Pumpfun versi awal. Diposisikan sebagai “launchpad Pumpfun generasi berikutnya” dengan empat mode peluncuran, narasinya menekankan peningkatan sekaligus tantangan terhadap mekanisme Pumpfun asli.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.