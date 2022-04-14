PUMP

PumpFun (PUMP) adalah mata uang kripto berbasis blockchain yang mendukung platform launchpad terdesentralisasi PumpFun, yang berfokus pada demokratisasi akses ke proyek-proyek Solana tahap awal dan peluncuran memecoin. Diluncurkan pada Juli 2025, Token PUMP dikembangkan untuk menjawab tantangan distribusi token yang adil dan peluncuran proyek yang transparan di sektor kripto yang berkembang pesat. Dengan fondasi teknologinya yang kuat, Launchpad PumpFun memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam peluncuran token, mengakses proyek-proyek baru, dan terlibat dengan ekosistem yang dinamis, sekaligus memastikan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam proses alokasi token.

NamaPUMP

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1 000 000 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

PengantarPumpFun (PUMP) adalah mata uang kripto berbasis blockchain yang mendukung platform launchpad terdesentralisasi PumpFun, yang berfokus pada demokratisasi akses ke proyek-proyek Solana tahap awal dan peluncuran memecoin. Diluncurkan pada Juli 2025, Token PUMP dikembangkan untuk menjawab tantangan distribusi token yang adil dan peluncuran proyek yang transparan di sektor kripto yang berkembang pesat. Dengan fondasi teknologinya yang kuat, Launchpad PumpFun memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam peluncuran token, mengakses proyek-proyek baru, dan terlibat dengan ekosistem yang dinamis, sekaligus memastikan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam proses alokasi token.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.