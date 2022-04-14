PUMP

PumpFun (PUMP) adalah mata uang kripto berbasis blockchain yang mendukung platform launchpad terdesentralisasi PumpFun, yang berfokus pada demokratisasi akses ke proyek-proyek Solana tahap awal dan peluncuran memecoin. Diluncurkan pada Juli 2025, Token PUMP dikembangkan untuk menjawab tantangan distribusi token yang adil dan peluncuran proyek yang transparan di sektor kripto yang berkembang pesat. Dengan fondasi teknologinya yang kuat, Launchpad PumpFun memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam peluncuran token, mengakses proyek-proyek baru, dan terlibat dengan ekosistem yang dinamis, sekaligus memastikan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam proses alokasi token.

NamaPUMP

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1 000 000 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

PengantarPumpFun (PUMP) adalah mata uang kripto berbasis blockchain yang mendukung platform launchpad terdesentralisasi PumpFun, yang berfokus pada demokratisasi akses ke proyek-proyek Solana tahap awal dan peluncuran memecoin. Diluncurkan pada Juli 2025, Token PUMP dikembangkan untuk menjawab tantangan distribusi token yang adil dan peluncuran proyek yang transparan di sektor kripto yang berkembang pesat. Dengan fondasi teknologinya yang kuat, Launchpad PumpFun memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam peluncuran token, mengakses proyek-proyek baru, dan terlibat dengan ekosistem yang dinamis, sekaligus memastikan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam proses alokasi token.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
PUMP/USDT
pump.fun
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PUMP)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
PUMP/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PUMP)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...