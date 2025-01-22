PX

Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.

NamaPX

PeringkatNo.1203

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran195,429,289

Suplai Maks.225,000,000

Total Suplai225,000,000

Tingkat Peredaran0.8685%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6980940488628328,2025-01-22

Harga Terendah0.010739376351783054,2025-10-10

Blockchain PublikTONCOIN

Sektor

Media Sosial

