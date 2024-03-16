PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Nama: PYTH

PeringkatNo.116

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.27%

Suplai Peredaran5,749,982,658.062109

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,999,982,658.062109

Tingkat Peredaran0.5749%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.150148439943238,2024-03-16

Harga Terendah0.05327075320139642,2025-12-18

Blockchain PublikSOL

