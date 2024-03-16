PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

NamaPYTH

PeringkatNo.115

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.29%

Suplai Peredaran5,749,982,675.945462

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,999,982,675.945461

Tingkat Peredaran0.5749%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.150148439943238,2024-03-16

Harga Terendah0.05327075320139642,2025-12-18

Blockchain PublikSOL

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
