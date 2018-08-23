QNT

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

NamaQNT

PeringkatNo.71

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0002%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)91.26%

Suplai Peredaran12,072,738

Suplai Maks.14,881,364

Total Suplai14,881,364

Tingkat Peredaran0.8112%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High428.38470116,2021-09-11

Harga Terendah0.163629,2018-08-23

Blockchain PublikETH

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.