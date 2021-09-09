QUACK

QUACK 100% digerakkan oleh komunitas, berbasis tata kelola, dan transparan. Yang pertama dari jenisnya, Token Hiper-Deflasi dengan Utilitas Nyata. Maksimalkan kripto Anda dengan QUACK: Invest. Membangun. Menghasilkan. Menang. QUACK membangun komunitas orang-orang yang siap bekerja keras dan berkontribusi terhadap tujuan itu adalah prioritas. Kami bertujuan untuk menjadi masa depan platform investasi dan penggalangan dana yang aman dan terjamin, di mana Anda juga dapat memenangkan undian jackpot untuk dipegang, dan bermain lotre yang dibayarkan setiap jam, hari, minggu, dan bulan.

NamaQUACK

PeringkatNo.1138

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran44 085 961 274 152 300

Suplai Maks.0

Total Suplai46 775 855 335 611 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000000025288914506,2021-12-11

Harga Terendah0,2021-09-09

Blockchain PublikBSC

PengantarQUACK 100% digerakkan oleh komunitas, berbasis tata kelola, dan transparan. Yang pertama dari jenisnya, Token Hiper-Deflasi dengan Utilitas Nyata. Maksimalkan kripto Anda dengan QUACK: Invest. Membangun. Menghasilkan. Menang. QUACK membangun komunitas orang-orang yang siap bekerja keras dan berkontribusi terhadap tujuan itu adalah prioritas. Kami bertujuan untuk menjadi masa depan platform investasi dan penggalangan dana yang aman dan terjamin, di mana Anda juga dapat memenangkan undian jackpot untuk dipegang, dan bermain lotre yang dibayarkan setiap jam, hari, minggu, dan bulan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.