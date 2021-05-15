RACA

Radio Caca Metaverse –Amerika Serikat Mars, AKA, USM. Didukung oleh OKX Blockdream Ventures, Radio Caca adalah penyedia solusi infrastruktur web 3.0. Pada Juli 2021, Radio Caca merilis produk web 3.0 pertamanya, koleksi PFP (NFT gaya gambar profil) untuk Maye Musk (ibu Elon). Radio Caca Meluncurkan Amerika Serikat Mars (atau USM), sebuah metaverse 3-D pada tahun 2021. Pengembang mereka dapat mendukung tim PFP dalam mengintegrasikan aset digital mereka ke dalam USM sehingga pembuat PFP dapat fokus pada penskalaan dan pembangunan untuk komunitas mereka.

NamaRACA

PeringkatNo.1043

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran411 670 371 068,18915

Suplai Maks.500 000 000 000

Total Suplai415 670 371 068,18945

Tingkat Peredaran0.8233%

Tanggal Penerbitan2021-05-15 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.011886580571279176,2021-11-14

Harga Terendah0.00002158993094823,2025-12-24

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

