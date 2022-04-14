RCADE

Jaringan RCADE adalah blockchain terdesentralisasi yang mendefinisikan ulang media, hiburan, dan permainan. Infrastruktur terdesentralisasi membentuk tulang punggung ekosistem kami, dengan Node RCADE yang didukung pemain sebagai inti. Tahap awal penyebaran node menyediakan kemampuan penyimpanan terdesentralisasi, memastikan keandalan, integritas data, dan ketahanan terhadap penyensoran di seluruh permainan. Sebagai pengakuan atas peran penting mereka, operator node akan diberi penghargaan berupa insentif $RCADE yang signifikan, memastikan keterlibatan berkelanjutan, keberlangsungan operasional, dan keselarasan kepentingan dalam ekosistem. Bersiaplah untuk memberdayakan jaringan.

NamaRCADE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.40,000,000,000

Total Suplai40,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikARB

Sektor

Media Sosial

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
