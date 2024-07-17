RC

RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.

NamaRC

PeringkatNo.2193

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran206,354,380

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2063%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04193738830921288,2024-07-17

Harga Terendah0.003116133063734695,2025-03-23

Blockchain PublikLAVA

Sektor

Media Sosial

