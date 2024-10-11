RUSSELL

Nama token ini berasal dari anjing kesayangan CEO Coinbase, Brian Armstrong, Russell, dengan meme “Brian’s Akita Inu” yang menghebohkan komunitas.

NamaRUSSELL

PeringkatNo.1260

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.23%

Suplai Peredaran970,983,463

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai970,983,463

Tingkat Peredaran0.9709%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.02619667500263341,2024-11-14

Harga Terendah0.000150087234643482,2024-10-11

Blockchain PublikBASE

PengantarNama token ini berasal dari anjing kesayangan CEO Coinbase, Brian Armstrong, Russell, dengan meme “Brian’s Akita Inu” yang menghebohkan komunitas.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.