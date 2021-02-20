RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

NamaRVN

PeringkatNo.248

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran16,015,326,307.347319

Suplai Maks.21,000,000,000

Total Suplai16,015,326,307.347319

Tingkat Peredaran0.7626%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.026499 USDT

All-Time High0.28542094,2021-02-20

Harga Terendah0.005765045742500298,2025-10-10

Blockchain PublikRVN

Sektor

Media Sosial

