SAUCE

SaucerSwap adalah pertukaran terdesentralisasi yang melampaui standar ERC20 dengan memanfaatkan HSCS dan HTS, mewarisi keuntungan penuh dari jaringan Hedera. Proyek ini berfungsi sebagai toko serba ada untuk DeFi di Hedera, menawarkan rangkaian layanan lengkap termasuk pertukaran token, kumpulan likuiditas, ladang hasil, taruhan satu sisi, dan banyak lagi.

NamaSAUCE

PeringkatNo.769

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran873,060,626.656362

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai873,260,588.393214

Tingkat Peredaran0.873%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2324091642499139,2024-02-29

Harga Terendah0.00997402053641286,2023-06-10

Blockchain PublikHBAR

