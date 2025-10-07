SBETON

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

NamaSBETON

PeringkatNo.2790

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)54,439.30%

Suplai Peredaran19,958.88642217

Suplai Maks.0

Total Suplai19,958.88642217

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High19.465904770814774,2025-10-07

Harga Terendah8.683487736560728,2025-12-31

Blockchain PublikETH

