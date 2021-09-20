SCCP

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

NamaSCCP

PeringkatNo.2791

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.05%

Suplai Peredaran6,499,098

Suplai Maks.20,000,000

Total Suplai20,000,000

Tingkat Peredaran0.3249%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High149.7978133807041,2021-11-29

Harga Terendah0,2021-09-20

Blockchain PublikCHZ

PengantarThe S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.