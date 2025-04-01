SEED

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

NamaSEED

PeringkatNo.2865

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.06%

Suplai Peredaran355,821,572

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3558%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.02706459218732856,2025-04-01

Harga Terendah0.000467468535544031,2025-12-09

Blockchain PublikSUI

Sektor

Media Sosial

