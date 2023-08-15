SEI

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

NamaSEI

PeringkatNo.74

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0002%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.67%

Suplai Peredaran6,491,111,111

Suplai Maks.0

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.1417381468228582,2024-03-16

Harga Terendah0.007989041448526595,2023-08-15

Blockchain PublikSEI

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.