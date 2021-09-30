SGB

Songbird adalah Jaringan Canary Flare dan akan memiliki dua fase yang berbeda. Songbird akan memainkan peran penting dalam pengujian yang sedang berlangsung dari Flare Time Series Oracle, StateConnector, dan sistem F-Asset serta arsitektur jaringan menjelang peluncuran Flare. Protokol FTSO dan F-Aset akan diluncurkan di Songbird, dan F-Aset dihasilkan dari token yang mendasarinya. Hal ini akan meningkatkan keamanan, stabilitas, dan kepercayaan dari rilis Flare pada akhirnya.

NamaSGB

PeringkatNo.4174

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai16,089,041,095.890411

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7192124892168296,2021-09-30

Harga Terendah0.001920551452525426,2025-12-31

Blockchain PublikSGB

PengantarSongbird adalah Jaringan Canary Flare dan akan memiliki dua fase yang berbeda. Songbird akan memainkan peran penting dalam pengujian yang sedang berlangsung dari Flare Time Series Oracle, StateConnector, dan sistem F-Asset serta arsitektur jaringan menjelang peluncuran Flare. Protokol FTSO dan F-Aset akan diluncurkan di Songbird, dan F-Aset dihasilkan dari token yang mendasarinya. Hal ini akan meningkatkan keamanan, stabilitas, dan kepercayaan dari rilis Flare pada akhirnya.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
SGB/USDT
Songbird
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SGB)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
SGB/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SGB)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...