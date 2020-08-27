SHIB

Shib adalah eksperimen dalam pembangunan komunitas spontan yang terdesentralisasi. Setelah peluncuran awal, grup pemimpin dibentuk oleh anggota terkemuka komunitas telegram. Tujuan kelompok ini adalah untuk mengalokasikan keterampilan dalam masyarakat untuk peran yang sesuai dalam pengembangan Shib dan secara kolektif menyepakati keputusan untuk masa depan Shibs. Siapa pun yang memiliki keterampilan atau waktu yang dapat mereka sumbangkan ke Shib akan diundang untuk membantu mengembangkan dan memajukan Shib. Grup ini sejauh ini bertanggung jawab atas pembuatan logo, kehadiran media sosial, pemasaran, dan pengembangan situs web. Komunitas Shibs adalah jantung dari proyek ini dan akan terus berkembang dan berkembang.

NamaSHIB

PeringkatNo.24

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0016%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran589,244,030,886,673

Suplai Maks.589,552,695,333,683

Total Suplai589,500,518,554,541

Tingkat Peredaran0.9994%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000088450814267188,2021-10-28

Harga Terendah0.00000000008164606,2020-08-27

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
SHIB/USDT
SHIBAINU
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SHIB)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...