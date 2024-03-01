SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

NamaSHIDO

PeringkatNo.1721

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran17 816 785 217,775227

Suplai Maks.18 000 000 000

Total Suplai18 000 000 000

Tingkat Peredaran0.9898%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04630688438383707,2024-03-01

Harga Terendah0.000009009665921584,2024-03-01

Blockchain PublikNONE

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

SHIDO/USDT
Shido
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SHIDO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
SHIDO/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SHIDO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
