SHPING

Shping adalah aplikasi hadiah universal Web3 yang mendobrak dunia ritel melalui tokenisasi hadiah. Aplikasi ini merupakan salah satu dari sedikit contoh nyata teknologi blockchain DeFi yang mendukung aktivitas sehari-hari, memberi hadiah kepada pembeli karena mengunggah struk, menemukan produk, menulis ulasan, dan berinteraksi dengan merek. Dengan Australia sebagai pasar bukti konsep, aplikasi ini telah berkembang hingga hampir 300.000 pengguna, menjadikannya demonstrasi nyata adopsi blockchain massal oleh komunitas non-kripto. Sebagian besar pengguna berinteraksi dengan Shping setiap hari tanpa menyadari bahwa aplikasi ini didukung oleh blockchain. Token SHPING mendorong ekosistem ini, memberi hadiah kepada konsumen dan memungkinkan koneksi langsung antara merek dan pembeli di semua lingkungan ritel. Terintegrasi dengan penukaran untuk proses masuk dan keluar yang mudah, Shping memastikan hadiah dapat ditukarkan dengan mudah sebagai uang tunai atau kripto. Shping membuktikan bahwa blockchain dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen dan membuka jalan bagi masa depan keterlibatan ritel.

NamaSHPING

PeringkatNo.1262

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran2,286,791,464

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2286%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.09883818226512335,2022-01-20

Harga Terendah0,2021-06-04

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.