The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

PeringkatNo.54

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0004%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.09%

Suplai Peredaran22,960,794,958.15911

Suplai Maks.23,462,665,147

Total Suplai23,462,665,147.365967

Tingkat Peredaran0.9786%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1014326882096492,2024-12-03

Harga Terendah0.03429823458617939,2025-02-03

Blockchain PublikETH

