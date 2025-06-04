SMART

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

NamaSMART

PeringkatNo.553

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran6,720,430,108

Suplai Maks.836,732,311,077

Total Suplai836,732,311,077

Tingkat Peredaran0.008%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.0117409485813595,2025-08-13

Harga Terendah0.000631073698012632,2025-06-04

Blockchain PublikSMART

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

SMART/USDT
Smart Blockchain
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SMART)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
