SOFION

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

NamaSOFION

PeringkatNo.3651

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)13,567,735.66%

Suplai Peredaran10.70957251

Suplai Maks.0

Total Suplai64.73813161

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High28.28337145513217,2026-01-09

Harga Terendah26.111913640013036,2026-01-14

Blockchain PublikETH

PengantarOndo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.