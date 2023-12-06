SOH

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

NamaSOH

PeringkatNo.5126

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.43,982,139

Total Suplai31,196,624

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.12002167088212497,2023-12-06

Harga Terendah0.002123899099248126,2024-02-02

Blockchain PublikSOH

Sektor

Media Sosial

SOH/USDT
Stohn Coin
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SOH)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
