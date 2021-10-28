SOLO

Sologenic mengganggu industri perdagangan aset: Sekuritas Token, Aset Crypto & NFT. Sekuritas Tokenized: Ekosistem sologenik menggunakan tokenisasi sesuai permintaan dari berbagai aset dari pasar keuangan tradisional atau milik pribadi. Semua aset didukung 1:1 dengan saham dunia nyata (BUKAN CFD) melalui bank SAXO di UE. Sologenic juga mendukung merger dan dividen Saham.

NamaSOLO

PeringkatNo.379

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.99%

Suplai Peredaran398,776,003.1814808

Suplai Maks.400,000,000

Total Suplai398,776,003.1814808

Tingkat Peredaran0.9969%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.625920367871951,2021-12-02

Harga Terendah0.05447753618601995,2021-10-28

Blockchain PublikXRP

Sektor

Media Sosial

