SOL

"Didirikan oleh mantan insinyur Qualcomm, Intel, dan Dropbox pada akhir 2017, Solana adalah protokol Proof-of-Stake rantai tunggal yang didelegasikan yang fokusnya adalah memberikan skalabilitas tanpa mengorbankan desentralisasi atau keamanan. Solusi penskalaan inti untuk Solana adalah solusi penskalaan terdesentralisasi jam berjudul Proof-of-History (PoH), dibangun untuk memecahkan masalah waktu dalam jaringan terdistribusi di mana tidak ada satu pun sumber waktu yang tepercaya. Pada intinya, Solana menawarkan: - Skalabilitas: Solana mampu mendukung lebih dari 50.000 transaksi per detik, sambil mempertahankan waktu blok 400 milidetik. - Desentralisasi: Dengan menggunakan protokol propagasi blok Turbin, platform dapat mendukung ribuan node sambil tetap berkinerja dan terukur. -Eksekusi Murah: Biaya transaksi di jaringan diperkirakan menelan biaya 10 USD untuk 1 juta transaksi."

NamaSOL

PeringkatNo.6

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0251%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)867.91%

Suplai Peredaran564,139,772.0426496

Suplai Maks.

Total Suplai617,818,565.8990936

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2020-03-23 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High294.33494870928604,2025-01-19

Harga Terendah0.505193636791,2020-05-11

Blockchain PublikSOL

Pengantar"Didirikan oleh mantan insinyur Qualcomm, Intel, dan Dropbox pada akhir 2017, Solana adalah protokol Proof-of-Stake rantai tunggal yang didelegasikan yang fokusnya adalah memberikan skalabilitas tanpa mengorbankan desentralisasi atau keamanan. Solusi penskalaan inti untuk Solana adalah solusi penskalaan terdesentralisasi jam berjudul Proof-of-History (PoH), dibangun untuk memecahkan masalah waktu dalam jaringan terdistribusi di mana tidak ada satu pun sumber waktu yang tepercaya. Pada intinya, Solana menawarkan: - Skalabilitas: Solana mampu mendukung lebih dari 50.000 transaksi per detik, sambil mempertahankan waktu blok 400 milidetik. - Desentralisasi: Dengan menggunakan protokol propagasi blok Turbin, platform dapat mendukung ribuan node sambil tetap berkinerja dan terukur. -Eksekusi Murah: Biaya transaksi di jaringan diperkirakan menelan biaya 10 USD untuk 1 juta transaksi."

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
SOL/EUR
Solana
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SOL)
--
Jumlah 24 jam (EUR)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
SOL/EUR
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SOL)
--
Jumlah 24 jam (EUR)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...