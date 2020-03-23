SOL

"Didirikan oleh mantan insinyur Qualcomm, Intel, dan Dropbox pada akhir 2017, Solana adalah protokol Proof-of-Stake rantai tunggal yang didelegasikan yang fokusnya adalah memberikan skalabilitas tanpa mengorbankan desentralisasi atau keamanan. Solusi penskalaan inti untuk Solana adalah solusi penskalaan terdesentralisasi jam berjudul Proof-of-History (PoH), dibangun untuk memecahkan masalah waktu dalam jaringan terdistribusi di mana tidak ada satu pun sumber waktu yang tepercaya. Pada intinya, Solana menawarkan: - Skalabilitas: Solana mampu mendukung lebih dari 50.000 transaksi per detik, sambil mempertahankan waktu blok 400 milidetik. - Desentralisasi: Dengan menggunakan protokol propagasi blok Turbin, platform dapat mendukung ribuan node sambil tetap berkinerja dan terukur. -Eksekusi Murah: Biaya transaksi di jaringan diperkirakan menelan biaya 10 USD untuk 1 juta transaksi."

NamaSOL

PeringkatNo.6

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar0.0246%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)655,69%

Suplai Peredaran564 137 539,3824022

Suplai Maks.∞

Total Suplai617 819 264,3873321

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2020-03-23 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High294.33494870928604,2025-01-19

Harga Terendah0.505193636791,2020-05-11

Blockchain PublikSOL

