SORA adalah token oracle dan prediksi pasar yang terdesentralisasi pada BNB Chain, yang mendukung peralatan Oracle Sora dan insentif yang didorong oleh pembelian kembali bagi builder dan pasar.

NamaSORAORACLE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarSORA adalah token oracle dan prediksi pasar yang terdesentralisasi pada BNB Chain, yang mendukung peralatan Oracle Sora dan insentif yang didorong oleh pembelian kembali bagi builder dan pasar.

