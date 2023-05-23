SOULS

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

NamaSOULS

PeringkatNo.2930

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran1,144,598,660

Suplai Maks.2,250,000,000

Total Suplai2,250,000,000

Tingkat Peredaran0.5087%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.01715161352679461,2023-05-23

Harga Terendah0.000090221054345373,2025-12-31

Blockchain PublikMATIC

Sektor

Media Sosial

SOULS/USDT
The Unfettered Souls
Spot
