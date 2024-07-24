SPARKLET

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

NamaSPARKLET

PeringkatNo.1349

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.11%

Suplai Peredaran239,523,007.52

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2395%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1731580337853565,2024-07-24

Harga Terendah0.011986767956417886,2025-04-07

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

