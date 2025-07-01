SPYX

SP500 xStock (SPYx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. SPYx melacak harga SPDR S&P 500 ETF Trust (yang mendasarinya). SPYx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada pelaku pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga ETF SPDR S&P 500 ETF Trust, dengan tetap mempertahankan keunggulan teknologi blockchain.

NamaSPYX

PeringkatNo.832

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)16,723.84%

Suplai Peredaran24,149.10196478

Suplai Maks.

Total Suplai45,649.08380134

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High693.9392411110406,2026-01-07

Harga Terendah594.884270877716,2025-07-01

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Rekap 2025
SPYX/USDT
SP500 xStock
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SPYX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
SPYX/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SPYX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
