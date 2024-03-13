STARHEROES

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

STARHEROES

PeringkatNo.2368

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran219,988,128.5377042

Suplai Maks.700,000,000

Total Suplai549,365,747.6467146

Tingkat Peredaran0.3142%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.3053024632863512,2024-03-13

Harga Terendah0.002106173512686686,2026-01-05

Blockchain PublikARB

