STETH

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

NamaSTETH

PeringkatNo.8755

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)209.69%

Suplai Peredaran8,892,591.50796759

Suplai Maks.0

Total Suplai8,892,591.50796759

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4982.427225819274,2021-11-16

Harga Terendah551.78459296,2020-12-24

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Lido Staked ETH
