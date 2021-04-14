STRX

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

NamaSTRX

PeringkatNo.658

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran872,680,993.7630533

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai880,456,959.285762

Tingkat Peredaran0.8726%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.20890681411348228,2021-10-27

Harga Terendah0.00110327,2021-04-14

Blockchain PublikBSC

