Subhub adalah platform pertumbuhan dan keterlibatan berbasis Web3 yang dirancang untuk membantu proyek-proyek blockchain meningkatkan skala pemasaran, mengotomatiskan penjangkauan, dan mendorong interaksi pengguna yang bermakna. Dengan mengintegrasikan pesan multi-rantai, perangkat keterlibatan on-chain, dan insentif tokenisasi, Subhub menjembatani kesenjangan antara proyek dan audiensnya, memastikan strategi komunikasi yang efisien dan terukur.

PeringkatNo.2777

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.29%

Suplai Peredaran94,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.094%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.10678849010074244,2025-10-17

Harga Terendah0.00216837517485331,2026-01-08

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.