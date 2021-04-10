SUKU

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

NamaSUKU

PeringkatNo.1179

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.20%

Suplai Peredaran555,545,293.3812101

Suplai Maks.0

Total Suplai1,500,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.58455478,2021-04-10

Harga Terendah0.009547703081464435,2025-12-19

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

