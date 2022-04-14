SVSA

SavannaSurvival, berkolaborasi dengan KaiaChain, menghadirkan pengalaman bertahan hidup Web3 yang imersif ke ekosistem Mini DApp di portal LINE DApp. Jelajahi, susun strategi, dan berkembanglah dalam dunia dinamis bertenaga voxel, di mana bertahan hidup bukan sekadar tantangan—melainkan petualangan kolaboratif yang dibentuk oleh teknologi blockchain. Dirancang untuk para penggemar Minecraft, Roblox, dan Game Kasual, SavannaSurvival menggabungkan ekosistem inovatif, kepemilikan terdesentralisasi, dan ekonomi yang dipimpin pemain, menawarkan akses mudah ke dunia game Web3.

NamaSVSA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikKLAY

SavannaSurvival, berkolaborasi dengan KaiaChain, menghadirkan pengalaman bertahan hidup Web3 yang imersif ke ekosistem Mini DApp di portal LINE DApp. Jelajahi, susun strategi, dan berkembanglah dalam dunia dinamis bertenaga voxel, di mana bertahan hidup bukan sekadar tantangan—melainkan petualangan kolaboratif yang dibentuk oleh teknologi blockchain. Dirancang untuk para penggemar Minecraft, Roblox, dan Game Kasual, SavannaSurvival menggabungkan ekosistem inovatif, kepemilikan terdesentralisasi, dan ekonomi yang dipimpin pemain, menawarkan akses mudah ke dunia game Web3.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
SVSA/USDT
SavannaSurvival
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (SVSA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Loading...