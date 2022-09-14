SWEAT

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

NamaSWEAT

PeringkatNo.1052

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.12%

Suplai Peredaran7,209,133,089.45

Suplai Maks.21,867,346,500.41

Total Suplai20,003,748,608.596

Tingkat Peredaran0.3296%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.09348826436965357,2022-09-14

Harga Terendah0.000964893215020456,2025-10-10

Blockchain PublikETH

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Sweat Economy
