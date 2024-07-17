SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

NamaSYNT

PeringkatNo.2115

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran655,416,563

Suplai Maks.2,500,000,000

Total Suplai1,170,272,500

Tingkat Peredaran0.2621%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.10174815259842351,2024-07-17

Harga Terendah0.001230704223428127,2026-01-07

Blockchain PublikETH

PengantarSynternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.