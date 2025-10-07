TAIX

TAIX adalah platform berbasis AI yang menangkap sentimen dan analitik perilaku secara real-time dari para streamer dan penonton mereka. Platform ini membantu studio game, penerbit, dan kreator langsung memahami bagaimana konten diterima, yang berhasil, yang gagal, dan yang layak ditingkatkan. Lebih dari sekadar wawasan, TAIX mencakup komentar AI bawaan dan alat penerjemahan multibahasa yang memungkinkan kreator konten untuk mendistribusikan konten secara global — tanpa perlu menguasai satu bahasa pun.

NamaTAIX

PeringkatNo.4683

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000671960920599046,2025-10-07

Harga Terendah0.000087227128110076,2025-12-28

Blockchain PublikBASE

PengantarTAIX adalah platform berbasis AI yang menangkap sentimen dan analitik perilaku secara real-time dari para streamer dan penonton mereka. Platform ini membantu studio game, penerbit, dan kreator langsung memahami bagaimana konten diterima, yang berhasil, yang gagal, dan yang layak ditingkatkan. Lebih dari sekadar wawasan, TAIX mencakup komentar AI bawaan dan alat penerjemahan multibahasa yang memungkinkan kreator konten untuk mendistribusikan konten secara global — tanpa perlu menguasai satu bahasa pun.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.