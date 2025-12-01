TCT

TCT (Tectum Cash Token) adalah token utilitas dan tata kelola/governance ekosistem Tectum. Token ini memberikan akses kepada pemegangnya ke berbagai manfaat eksklusif—hadiah, perangkat premium, akses awal, dan kekuatan pengambilan keputusan.

NamaTCT

PeringkatNo.4196

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2010723330700808,2025-12-01

Harga Terendah0.005954132269148715,2025-12-30

Blockchain PublikETH

PengantarTCT (Tectum Cash Token) adalah token utilitas dan tata kelola/governance ekosistem Tectum. Token ini memberikan akses kepada pemegangnya ke berbagai manfaat eksklusif—hadiah, perangkat premium, akses awal, dan kekuatan pengambilan keputusan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.