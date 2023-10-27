TOKEN

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

NamaTOKEN

PeringkatNo.1325

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.23%

Suplai Peredaran1,000,019,789

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.24479169509887172,2024-03-26

Harga Terendah0.000048638485014782,2023-10-27

Blockchain PublikBSC

PengantarTokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.