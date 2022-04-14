TPTU

Token Perdagangan dan Pembayaran (TPT) —TPT adalah token perdagangan dan pembayaran dari jaringan Ultima Chain. Token ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan perdagangan otomatis, berpartisipasi dalam ekosistem produk, dan menerima Token Energi untuk bekerja dengan blockchain. Token TPT memungkinkan pengguna untuk membekukannya dan untuk membekukannya, menerima transaksi pengembalian dengan token UENERGY. Token UENERGY digunakan untuk membayar biaya jaringan, bukan sumber daya ENERGY di blockchain ULTIMA.

NamaTPTU

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai6,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSMART

