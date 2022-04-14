TPTU

Token Perdagangan dan Pembayaran (TPT) —TPT adalah token perdagangan dan pembayaran dari jaringan Ultima Chain. Token ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan perdagangan otomatis, berpartisipasi dalam ekosistem produk, dan menerima Token Energi untuk bekerja dengan blockchain. Token TPT memungkinkan pengguna untuk membekukannya dan untuk membekukannya, menerima transaksi pengembalian dengan token UENERGY. Token UENERGY digunakan untuk membayar biaya jaringan, bukan sumber daya ENERGY di blockchain ULTIMA.

NamaTPTU

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai6,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSMART

PengantarToken Perdagangan dan Pembayaran (TPT) —TPT adalah token perdagangan dan pembayaran dari jaringan Ultima Chain. Token ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan perdagangan otomatis, berpartisipasi dalam ekosistem produk, dan menerima Token Energi untuk bekerja dengan blockchain. Token TPT memungkinkan pengguna untuk membekukannya dan untuk membekukannya, menerima transaksi pengembalian dengan token UENERGY. Token UENERGY digunakan untuk membayar biaya jaringan, bukan sumber daya ENERGY di blockchain ULTIMA.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
TPTU/USDT
Trading Payment
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (TPTU)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
TPTU/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (TPTU)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...