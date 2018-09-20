TPT

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

NamaTPT

PeringkatNo.507

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran3,466,457,400

Suplai Maks.5,900,000,000

Total Suplai3,466,457,400

Tingkat Peredaran0.5875%

Tanggal Penerbitan2018-09-20 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High38.496105725255674,2021-12-15

Harga Terendah0.00079179,2021-01-17

Blockchain PublikHT

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.