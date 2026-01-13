TQQQON

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

NamaTQQQON

PeringkatNo.3467

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)512,919.07%

Suplai Peredaran302.45056077

Suplai Maks.0

Total Suplai2,399.44287906

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High56.409411346525104,2026-01-13

Harga Terendah52.62760901839643,2026-01-14

Blockchain PublikETH

PengantarOndo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.