TRN

t3rn sedang membangun lapisan eksekusi universal untuk Web3 — sebuah protokol infrastruktur lintas rantai yang memungkinkan pengguna dan pengembang untuk mengeksekusi transaksi multi-rantai yang kompleks secara atomik. Bukan solusi jembatan yang terfragmentasi atau protokol pengiriman pesan yang sederhana, t3rn memastikan bahwa setiap transaksi lintas rantai berhasil sepenuhnya atau kembali sepenuhnya, sehingga menghilangkan risiko eksekusi parsial di seluruh rantai. Melalui arsitektur berbasis maksud, pengguna cukup menentukan hasil yang mereka inginkan, sementara para Eksekutor yang terdesentralisasi bersaing untuk memenuhi maksud tersebut secara efisien, aman, dan dengan likuiditas yang optimal. Hal ini menciptakan lingkungan yang kompetitif dan tanpa izin bagi penyedia likuiditas dan pemecah masalah, sekaligus menjadikan penggunaan lintas rantai lancar bagi pengembang, dApps, dan protokol.

NamaTRN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikT3RN

Pengantart3rn sedang membangun lapisan eksekusi universal untuk Web3 — sebuah protokol infrastruktur lintas rantai yang memungkinkan pengguna dan pengembang untuk mengeksekusi transaksi multi-rantai yang kompleks secara atomik. Bukan solusi jembatan yang terfragmentasi atau protokol pengiriman pesan yang sederhana, t3rn memastikan bahwa setiap transaksi lintas rantai berhasil sepenuhnya atau kembali sepenuhnya, sehingga menghilangkan risiko eksekusi parsial di seluruh rantai. Melalui arsitektur berbasis maksud, pengguna cukup menentukan hasil yang mereka inginkan, sementara para Eksekutor yang terdesentralisasi bersaing untuk memenuhi maksud tersebut secara efisien, aman, dan dengan likuiditas yang optimal. Hal ini menciptakan lingkungan yang kompetitif dan tanpa izin bagi penyedia likuiditas dan pemecah masalah, sekaligus menjadikan penggunaan lintas rantai lancar bagi pengembang, dApps, dan protokol.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.